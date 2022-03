Les chefs des trois autorités soulignent la réduction des déséquilibres dans le nouveau budget

Téhéran (IRNA)- Le président du Parlement iranien (Majlis), Mohammad Bagher Qalibaf, le président Raïssi, et le chef du pouvoir judiciaire, Gholamhossein Mohseni Eje’ï, ont insisté sur la nécessité de réduire le déséquilibre (financier) dans le budget du nouvel an iranien qui commence le 21 mars 2022) afin de prévenir l'inflation et préserver les moyens de subsistance des citoyens.

Lors de la réunion hebdomadaire des chefs des trois autorités suprêmes en Iran, qui s'est tenue aujourd'hui samedi, organisée par le président du Majlis Mohammed Bagher Qalibaf, les trois responsables ont souligné la nécessité d'œuvrer pour réduire l'inflation dans le pays et soutenir les conditions de vie des citoyens.