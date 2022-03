Le MNA appelle à la fin immédiate des sanctions unilatérales contre les nations

Selon l’IRNA, Zahra Ershadi, ambassadrice adjointe de la Mission permanente de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, s’exprimant mardi 22 février dans un discours sur « Le rapport du Comité de la Charte des Nations Unie » prononcé au nom du Mouvement des non-alignés (MNA), à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, a ajouté « Le Mouvement des pays non alignés exprime sa profonde préoccupation face à l'application des lois et autres formes de coercition économique contre les pays en développement, y compris les sanctions unilatérales qui violent la Charte des Nations Unies et sapent les règles internationales et de l'OMC ».

La haute diplomate de la République islamique d'Iran auprès des Nations unies a déclaré toujours dans son discours : « Le Mouvement des pays non alignés, tout en soulignant le rôle et l'importance des travaux du Comité de la Charte des Nations unies et plaidant pour renforcement du rôle de cette organisation, estime que cette comité devrait jouer un rôle clé dans le processus actuel de réforme de l'ONU au nom de la résolution 3499 du 15 décembre 1975. »

