Qalibaf: la structure du système nucléaire d’Iran doit rester intacte

Ahmad Alireza Beigi, dans une interview avec le journaliste parlementaire de l'IRNA sur les détails de la réunion à huis clos des députés et le président du parlement sur les pourparlers de Vienne, a déclaré : « Qalibaf a soulevé des questions importantes lors de la session à huis clos du parlement. Selon l'orateur, certains problèmes et défis du JCPOA ont été résolus lors des pourparlers de Vienne, mais certains problèmes subsistent, notamment celui des garanties économiques. »

« Le président du parlement a estimé que nous devrions bénéficier économiquement des négociations et pouvoir vendre du pétrole sans restrictions. La banque centrale devrait également transférer les ressources des ventes de pétrole, nous insistons donc pour que l'Iran bénéficie économiquement de cet accord. », a ajouté ce député iranien.

Le représentant du peuple de Tabriz a déclaré : « Selon le président du parlement, en plus de vendre du pétrole et de déplacer les ressources qui en sont tirées, la possibilité d'investissements étrangers en Iran devrait être offerte. »

« Selon le président du parlement, l'Iran a également résolu les problèmes et les questions de garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais maintenant l'AIEA soulève de nouvelles questions, les affaires doivent être closes et une garantie inhérente doit être donnée. », a noté Beigi.

« Le président du parlement a estimé que la mise en œuvre des obligations devait se faire étape par étape et étape par étape. », selon ce membre du parlement iranien.

« Selon le président du parlement, la République islamique insiste sur le maintien de sa structure nucléaire. Il n'est pas acceptable de vendre du pétrole au pays, mais de détruire la structure nucléaire. Ce n'est pas acceptable. La structure nucléaire de l'Iran doit rester intacte. », a ajouté Alireza Beigi.

« Le président du parlement a estimé que les engagements de l'Iran et de l'Occident devraient être équilibrés et dans une direction logique et devraient être finalement approuvés par les institutions compétentes. », a déclaré le représentant du peuple de Tabriz.