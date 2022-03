Recommandations de l'ambassade d'Iran à Kiev aux Iraniens vivant en Ukraine

Au quatrième jour des récents développements en Ukraine, l'ambassade de la République islamique d'Iran à Kiev a émis des recommandations aux Iraniens vivant en Ukraine qui se déplacent vers ou traversent les frontières occidentales du pays, a rapporté l’IRNA.

« Les Iraniens devraient être en contact les uns avec les autres sur le chemin vers la frontière ukrainienne. Autant que possible, déplacez-vous en groupes et utilisez les informations des autres en cours de route. Faites attention à la météo sur les routes et reposez-vous dans des endroits appropriés, surtout dans l'obscurité de la nuit. », indique le communiqué.

Dans cette annonce, les numéros de contact nécessaires 24 heures sur 24 sont également annoncés comme suit.

Ambassade de la République islamique d'Iran à Kiev (Ukraine) 00380630449029

Ambassade de la République islamique d'Iran à Varsovie (Pologne) 0048502780631

Ambassade de la République islamique d'Iran en Autriche (en même temps que l'accréditation slovaque) 00421918245605

Ambassade de la République islamique d'Iran à Budapest (Hongrie) 003674609260

Ambassade de la République islamique d'Iran à Bucarest (Roumanie) 0040761121802

Numéro de contact 24 heures sur 24 du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran (Téhéran) 009861153144