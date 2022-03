« Il n'y a rien de plus naïf » que de proposer une réduction de la Défense pour ne pas provoquer la sensibilisation! (Leader)

Téhéran (IRNA)- Le Guide suprême de la Révolution islamique a qualifié de « grave erreur » et de « coup porté au pouvoir politique » le fait de céder aux États-Unis ou à toute autre puissance pour éviter les sanctions et a déclaré: « Il n'y a personne de plus naïf et de plus maladroit que celui qui dit qu'il faut réduire nos défenses pour ne pas provoquer la sensibilisation de l'ennemi ! »

Le Leader de la Révolution islamique réitérant sur le fait que le peuple iranien restera debout affirme que l'Iran ne reculera pas d'un iota face aux Etats-Unis ni à aucune autre puissance, ni sur le nucléaire ni sur sa présence régionale, et qu'il ne reculera jamais pour se protéger contre les sanctions. L'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, s'exprimant à l'occasion d'une audience accordée ce jeudi 10 mars au Président et aux membres de l'Assemblée des Experts (instance chargée de surveiller aux fonctions du leadership du pays selon la Constitution iranienne) a prévenu que ce serait « une grave erreur » pour l'Iran de revenir sur sa position et qu'un tel recul nuirait à l'autorité politique du pays. Selon le Leader, les propositions selon lesquelles l'Iran a besoin de réduire sa puissance défensive afin de NE PAS provoquer les ennemis sont « extrêmement naïves et amateurs ». L'honorable Ayatollah Khaméneï rappelle que de telles idées avaient été déjà soulevées dans le passé, mais rejetées à chaque fois. L'ayatollah Khamenei a noté que l'Iran ferait aujourd'hui face à des menaces encore plus graves si ces propositions avaient été adoptées. Il a déclaré que la présence régionale est ce qui donne à l'Iran et à tout autre pays « une profondeur stratégique » et plus de puissance. Pour le Leader de la RII, l'Iran n'a aucune raison de renoncer à ses progrès en matière de la technologie nucléaire, car un tel recul rendrait le pays dépendant dans un proche avenir. Le Guide suprême de la Révolution s'adressait aux membres de l'Assemblée des experts.