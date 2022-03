Nuire à l’environnement est la destruction des intérêts nationaux (Leader)

Selon le groupe politique de l'agence de presse IRNA, à l'occasion de la Journée de l'Arbre et de la Semaine des Ressources naturelles, l'Ayatollah Khamenei, le Leader de la Révolution, a planté deux jeunes arbres fruitiers près de son bureau ce dimanche avant midi.

L'Ayatollah Khamenei a ensuite, dans un discours félicitant le jour anniversaire de la bienheureuse naissance du Seigneur des Martyrs, le très vénéré Imam Hossein (Béni soit-il) à la nation iranienne, a qualifié « cette noble personnalité » comme une source inépuisable d’amour à la quelle puisent la nation iranienne et toutes les nations musulmanes, chiites et non chiites.

Il a poursuivi en qualifiant la plantation d'arbres de geste complètement religieux et révolutionnaire, ajoutant : « Bien sûr, la protection des arbres est également une tâche très importante qui doit être observée ».

Le Leader de la Révolution a qualifié une plante vivante de « réconfort de l'âme » et de « protectrice du corps humain ». Pour son éminence, un arbre est un principe vivant qui est « source de nourriture divine et universelle pour les êtres humains ».

« Par conséquent, la destruction des forêts et de l'environnement et de la végétation est nuire aux intérêts nationaux. De même la destruction d'une partie des forêts pour la construction, sauf en cas d'urgence, est définitivement au détriment de la nation », a-t-il prévenu.

Toujours dans son bref discours prononcé à l’issue de sa plantation des arbres, l'Ayatollah Khamenei a plaidé pour protéger la nature comme cadre de vie et comme ensemble de ressource en s’attardant sur la relation « cruciale » nature / Homme.

Pour son éminence il ne faut pas réduire le rôle et la place de la nature comme ensemble de paysages et monuments décoratifs et ornementaux.

Selon ses déclarations parues sur son site d’information Khamenei.ir , il a poursuivi : « Une étape sérieuse dans la protection de l'environnement naturel implique la protection de deux grandes sources de richesse pour les nations – à savoir l'eau et le sol - et le refus de les gaspiller. À cet égard, les fonctionnaires devraient prêter attention aux conseils d'experts. »

La « préservation de la faune » était un autre problème que le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné, affirmant que négliger cette question mettrait en péril les intérêts nationaux : « Dans l'Islam, la chasse n'est autorisée que lorsqu'il y a un besoin de nourriture. Sinon, c'est illégal et interdit. Même aller à la chasse [pour le plaisir] est interdit. Par conséquent, la prévention de la chasse illégale doit être prise au sérieux et nous devons travailler dur pour protéger la faune. »

L'Imam Khamenei a souligné que l'Organisation de l'environnement naturel et le ministère du Djihad agricole sont chargés d'empêcher l'utilisation des terres agricoles à d'autres fins. A cet égard, il a souligné : « Ces autres utilisations sont au détriment des intérêts nationaux. Il faut développer par contre les terres agricoles. »

Soulignant la nécessité de développer des énergies propres, le Leader de la république islamique a souligné : « Le développement des énergies non fossiles telles que l'énergie nucléaire, qui est de plus en plus utilisée dans le monde entier - y compris dans les pays de la région qui vont dans cette direction - ainsi que les énergie éolienne et solaire, doivent être prises au sérieux. »

À la fin de ses déclarations, l'Imam Khamenei a appelé la population à planter et à préserver des arbres : « La réalisation de toutes les tâches importantes nécessite le soutien du peuple. La plantation d'arbres fait partie de ces tâches auxquelles chacun peut apporter sa contribution. Les gens peuvent planter et préserver des arbres, empêcher l'élimination des arbres et des jardins autour et dans les villes et aider à l'expansion de la végétation. »

