Les activités nucléaires de l’Iran sont dans le cadre des règles de l'AIEA

Dans des déclarations faites à la presse vendredi, Mohammad Eslami a insisté sur le fait que les relations existantes entre l'Iran et l'AIEA sont techniques et professionnelles, et qu'aucun lien ou influence politique ne peut les détourner des règlements de l'Agence internationale de l’Energie atomique.

A cet égard, il a évoqué le récent voyage du directeur de l’Agence internationale de l’Energie atomique qui s'est déroulé selon lui dans le cadre d'une « interaction mutuelle » entre l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI) et l’AIEA.

« Nous faisons tout notre possible pour ne jamais laisser l'ennemi, à travers les entraves et les influences des sionistes, pointer du doigt l'Iran. », a-t-il déclaré.

Eslami a conclu que grâce à la pensée de la Révolution islamique tout au long des huit années de la Sainte Défense [Guerre imposée 1980-1988], l'Iran est déjà devenu l'une des puissances de la région dans le domaine défensif.