Iran/Afghanistan : Téhéran met en garde contre les plans conspirateurs des malveillants

Saïd Khatibzadeh, porte-parole du Ministère iranien des Affaires étrangères concernant les rassemblements devant l'ambassade de la République islamique d'Iran à Kaboul et son consulat général à Herat et les jets de pierres sporadiques qui ont eu lieu, rappelle la « responsabilité certaine » des organes exécutifs de l'Afghanistan dans le maintien de la sécurité des installations diplomatiques avant de souligner : « La sécurité totale des ambassades et des missions de la République islamique d'Iran à Herat et dans d'autres villes d'Afghanistan doit être pleinement assurée et les garanties nécessaires au bon fonctionnement de ces missions doivent être données ».

Le diplomate a mis en garde contre les plans conspirateurs et malveillants des deux pays, faisant référence aux liens et affinités profondes et historiques entre les deux nations iranienne et afghane et aux décennies d'hospitalité respectueuse du gouvernement et du peuple iraniens réservée aux réfugiés du pays voisin.

« Malheureusement, certains clips et déclarations iranophobes ou afghanophobes ont ciblé les émotions des populations des deux pays (en incitant la haine), une situation qui exige plus de vigilance de la part des populations et des autorités des deux pays », a-t-il souligné.

« Nous sommes en contact permanent avec l'ambassadeur et les responsables des missions de la République islamique d'Iran en Afghanistan », a conclu le porte-parole des Affaires étrangères de la RII.

