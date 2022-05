L'Iran hôte des pays voisins pour résoudre les problèmes environnementaux

Téhéran - IRNA - Le Chef du Centre des Affaires internationales et des Conventions de l'Agence de Protection de l'Environnement, Seyed Hossein Mousavifar, a annoncé que le Centre se prépare pour une réunion des pays voisins visant à renforcer et développer les relations environnementales régionales.

Selon l'IRNA depuis e l'Agence de Protection de l'Environnement, Seyyed Hossein Mousavifar a déclaré à cet égard : « Conformément à l'article 15 de la Politique environnementale générale annoncée par le Guide suprême, le renforcement de la diplomatie environnementale tout en essayant d'établir et de soutenir les institutions régionales pour lutter contre la poussière, la pollution de l'eau et la convergence régionale et internationale et le recours à une convergence régionale et internationale dans le domaine de la gestion des risques environnementaux est devenue l'une des principales tâches et obligations de l'Organisation de protection de l'environnement. »

Il a ajouté: « Sur cette base, et après l'ordre présidentiel à l'Organisation de protection de l'environnement et aux autres agences compétentes d'éliminer le problème de la poussière par la diplomatie et les forums internationaux et en interaction avec les pays voisins, le chef de l'Organisation de protection de l'environnement a ordonné une réunion de ministres et hauts fonctionnaires des pays voisins et représentants des organisations internationales compétentes. »

Le Chef du Centre des affaires internationales et des conventions de l'Agence de protection de l'environnement a poursuivi : « Cette réunion se tiendra bientôt et dans le but de parvenir à un document international sur divers problèmes environnementaux dans la région et ses effets dévastateurs sur les pays voisins. La réunion aura lieu pour une journée et avec la coopération des agences compétentes. »

