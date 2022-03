Environnement: l’Iran prêt à partager du savoir avec le Kenya

Lors d'une réunion en marge de la Cinquième Assemblée des Nations Unies pour l'environnement (UNEA) à Nairobi avec le ministre kenyan de l'environnement et des forêts, Keriako Tobiko, jeudi, Ali Salajegheh, chef du Département iranien de l’Environnement a déclaré que l'Iran avait organisé des cours de formation pour les experts kenyans de l'environnement et les gardes du parc et que Téhéran était disposé à poursuivre les cours.

Il a invité son homologue kenyan à voyager et à voir de près l'environnement de l'Iran et a exprimé l'espoir qu'un protocole d'accord serait signé par les deux pays pour assurer le suivi de la coopération environnementale.

Tobiko a déclaré pour sa part que l'Iran et le Kenya avaient beaucoup de similitudes dans leur environnement et qu'ils pouvaient coopérer dans tous les domaines, y compris les questions culturelles et environnementales.

Il a souligné que la coopération avec l’Iran dans le domaine de la lutte contre la désertification et la pénurie d'eau est très importante pour le Kenya.