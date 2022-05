Hommage floral à l’amitié irano-afghane devant l'ambassade d'Iran à Kaboul

Ce mercredi matin 13 avril, un groupe de citoyens afghans s'est rassemblé devant l'ambassade d'Iran à Kaboul, condamnant l'attaque des insurgés contre les missions diplomatiques iraniennes dans leur pays. Les participants après avoir offert des fleurs au personnel de l'ambassade, ont lu une déclaration qui appelait les deux nations afghane et iranienne à être « vigilantes contre les complots divisionnistes des ennemis des deux nations », rapporte l’IRNA citant le Journal de 8 h afghan.

« Si un certain nombre de personnes malveillantes ont jeté des pierres sur le consulat iranien à Herat hier, nous déposons aujourd'hui des fleurs devant la porte de l'ambassade d'Iran à Kaboul en signe de fraternité et d'amitié au nom du peuple afghan », indique la déclaration.

En outre, un groupe d’habitants de la ville Hérat, dont des hommes d'affaires et des célébrités, s'est rendu au consulat iranien dans la région, manière de condamner l'attaque des extrémistes contre cette mission diplomatique et d’apprécier les services de l'Iran rendus à l’Afghanistan.

Le geste des citoyens afghans intervient deux jours après les incidents de lundi devant l'ambassade d'Iran à Kaboul et le consulat d'Iran à Herat (Ouest).

Un nombre d’Afghans avaient défilé en jetant des pierres sur le siège diplomatique iranien et brûlé des pneus dans les rues. Ils avaient également brisé des caméras de sécurité du bâtiment.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué, mardi, le chargé d’affaires afghan à Téhéran, en signe de protestation contre les attaques visant l'ambassade de Téhéran dans la capitale, Kaboul, et son consulat à Herat (ouest).

Les Affaires étrangères de la RII avait appelé les responsables talibans à assurer la sécurité totale des missions, annonçant la cessation des services diplomatiques et consulaires iraniens « jusqu'à nouvel ordre ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian a également exprimé son mécontentement face à l'absence des dispositions nécessaires à la sécurité des missions diplomatiques, qui relèvent de la responsabilité du pays hôte.

Revenant sur l’incident le ministre de l'Intérieur Ahmed Vahidi, a déclaré que les événements récents sont planifiés par des ennemis en vue de semer la zizanie entre l'Iran et l'Afghanistan.

« Les Iraniens ont toujours été un bon hôte pour les réfugiés afghans, et les actions de certaines personnes à Herat et à Kaboul ont visé à semer la discorde entre les deux nations », a-t-il averti.

« Malheureusement, certains clips et déclarations iranophobes ou afghanophobes ont ciblé les émotions des populations des deux pays (en incitant la haine), une situation qui exige plus de vigilance de la part des populations et des autorités des deux pays », a également souligné la diplomatie iranienne par la voix de son porte-parole.

Il a également appelé les responsables afghans à être vigilants et à s'occuper de ces questions.