S'exprimant mercredi soir lors d'une réunion avec des représentants d'associations étudiantes et des militants, le président Ebrahim Raïssi a déclaré que le gouvernement a prévu une croissance économique de 8% dans le budget de cette année.

«Alors que les années précédentes, le chiffre de la croissance économique était d'environ 4%, cette année, nous entendons contrôler les coûts et augmenter les revenus et la productivité pour atteindre une croissance de 8%», a expliqué le président.

Le président a également abordé la question de l'augmentation du volume des exportations et du commerce extérieur et a déclaré : « Le volume des exportations commerciales a augmenté d'environ 43 % ces derniers mois, alors que le record du transit ferroviaire a été battu ces dernières années et que la part de notre pays dans le transit de marchandises dans la région a augmenté ».

Ailleurs dans ses remarques, le président a indiqué que grâce aux efforts de tous les acteurs de la production et du commerce du pays et la détermination des jeunes créatifs et des partenaires gouvernementaux dans l'industrie pétrolière et l'augmentation de la production et des ventes de pétrole, un nouveau chapitre de prospérité face aux sanctions a commencé dans le pays, au point que le porte-parole de la Maison Blanche a reconnu que les États-Unis avaient subi une « défaite honteuse » en exerçant une pression maximale sur le peuple iranien.

Cela était le résultat des efforts et de la résistance du peuple et des mesures prises pour neutraliser les sanctions, se félicite le président.