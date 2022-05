Autodafé du Coran : Téhéran exhorte les autorités suédoises à répondre

Selon IRNA, le porte-parole du Ministère iranien des Affaires étrangères Said Khatibzadeh réagissant ce dimanche 17 avril à la profanation du Saint Coran dans une ville suédoise Linköping, a déclaré : « La République islamique d'Iran condamne fermement l’autodafé du saint Coran dans la ville suédoise de Linköping par un élément raciste et extrémiste danois sous faux prétexte de la liberté d'expression et autorisé par la police suédoise. »

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères soulignant que la « répétition délibérée » de cet acte insultant pendant le mois sacré du Ramadan a blessé les sentiments des musulmans en Suède et dans le monde entier, a ajouté : « Cet acte insultant est un exemple manifeste de propagation de la haine et va à l’encontre de la liberté d'expression. Il doit être condamné par tous les croyants en la coexistence et en dialogue interreligieux. »

« Les actions de cet élément extrémiste et de ses partisans rendent de plus en plus nécessaire l'unité intermusulmane et entre des gouvernements islamiques contre les conspirations islamophobes des ennemis », a conclut le porte-parole des A.E. de la RII.

