Journée nationale de l’Armée en Iran : démonstration de drones avec de nouvelles réalisations

Selon le correspondant de l’IRNA sur place, le défilé de ce lundi 18 avril, organisé à l’occasion de la Journée nationale de l'Armée de la République islamique d'Iran et de la commémoration des bravoures et des actes héroïques des forces terrestres, a eu lieu ce matin en présence du Président Ebrahim Reisi près du sanctuaire du défunt Imam Khomeiny avec la participation d'unités et de véhicules militaires. A cette occasion certaine des dernières réalisations et équipements de l'Armée de la République islamique d'Iran ont été exposés.

Volume massif de drones de l'armée

Le premier point remarquable de cette cérémonie était la présence d'un grand nombre de drones. Parmi eux deux types de drones s’exposaient pour la première fois. Il s’agit de Mohajer 6, Mohajer 4, Mohajer 2, Raad 85, Arash, Ababil 4, Yasir, Karrar, Nasser, Kian 1, Kian 2, Omid, Kaman 12, Kaman 22 et Sadegh exposés durant la cérémonie en grand nombre.

Dévoilement de deux nouveaux drones

Deux nouveaux types de drones ont été dévoilés pour la première fois lors de la cérémonie, dont l'un s'appelait Ababil-5. L'Ababil 5 est une version plus petite de Mohajer 6 qui peut transporter six bombes intelligentes à guidage précis pour détruire ses cibles de la série Qaem.

Le drone Ababil 5 équipé de six bombes intelligentes exposé le 18 avril 2022

Un autre drone dévoilé pour la première fois lors de l'événement est un drone suicide similaire au drone Harop, qui est utilisé pour cibler une variété de cibles.

Le Drone suicide iranien similaire au drone Harop dévoilé le 18 avril 2022 à l’occasion de la Journée nationale de l’Armée

