Le Corps des gardiens de la révolution islamique, plus de quatre décennies d'histoire glorieuse

Dans une déclaration, jeudi, l’État-major des forces armées iranienne, fait référence à la mission sérieuse et efficace de cette institution révolutionnaire (CGRI) dans l'établissement, la préservation et la poursuite de la Révolution islamique : «Le rôle durable et décisif du Corps des gardiens de la révolution islamique dans la vie bénie de plus de 4 décennies de la révolution islamique est un tournant dans l'histoire de la révolution islamique qui se poursuit avec force et puissance».

Le brillant bilan du Corps des gardiens de la révolution islamique au cours des quatre dernières décennies montre le fait que cette institution révolutionnaire et servante à la défense de la révolution islamique et affrontant intelligemment les diverses menaces et séditions de l'ennemi, continue de s'unir à tous les plans et desseins du groupe de réflexion de l'ennemi et les neutralisera l’un après l'autre. Et dans ce sens, il ne craint aucune menace ni sanction et écoutera l'ordre du Leader et du commandant suprême des forces armées, le grand ayatollah Khamenei, lit-on sur la déclaration.

L'armée iranienne se compose de deux institutions majeures : les forces régulières, l'armée, également connue sous le nom d'Artesh, et le Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. Les deux forces opèrent séparément mais sont fortement coordonnées.

Deux mois après la chute du chah déchu, Mohammad Reza Pahlavi, l'ayatollah Khomeiny a rencontré des soldats des forces armées iraniennes qui avaient apporté une contribution inestimable à la victoire de la révolution.

Quelques jours plus tard, l'ayatollah Khomeiny a nommé le 18 avril «Journée de l'armée», appelant à des défilés militaires pour montrer la préparation militaire de la nation.

Après la victoire de la révolution, l'armée était en lambeaux, mais lorsque la guerre imposée de 8 ans avec l'Irak a commencé en 1980, la sécurité et la souveraineté du pays n'ont pas été abandonnées.

Le Corps des gardiens de la révolution iraniens, également connu sous le nom de « Sepah », a également été créé en avril 1979 par l'ayatollah Khomeiny en tant qu'organisation paramilitaire chargée de protéger la nouvelle République islamique d'Iran.

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter