Cause palestinienne : La destruction du « régime sioniste » s’accélère (Général Qaani)

Le commandant de la Force Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique d'Iran (CGRI) prévient que la République islamique affrontera « durement » le régim israélien partout où elle le jugera nécessaire.

« Si un acte d'agression est perpétré contre les intérêts de l'establishment islamique n'importe où dans le monde, nous répondrons avec sérieux », a promis jeudi 14 avril le général de brigade Esmaïl Qa'ani.

Le Commandant en chef a rappelé au régime occupant le puissant raid aérien du CGRI sur les bases secrètes de l'agence d'espionnage israélienne du Mossad dans la région du Kurdistan irakien :

« À Erbil, de nombreuses personnes qui vivaient à côté de vous ne savaient pas que [le site attaqué] était votre base, mais vous étiez sous notre surveillance », a-t-il dit, s'adressant aux sionistes.

La frappe du CGRI en mars visait « le centre stratégique de la conspiration et du mal sionistes » à Erbil en réponse à une frappe aérienne israélienne sur la capitale syrienne Damas, au cours de laquelle deux officiers des forces d'élite iraniennes ont perdu la vie.

« Par conséquent, partout où nous identifions [une menace israélienne], nous affronterons certainement durement le régime sioniste. Les sionistes qui ont peur d’un jeune palestinien sont trop petits pour nous affronter », a encore déclaré Qa'ani.

Il a ajouté que l'Iran a soutenu et continuera de soutenir tout groupe qui combat le régime israélien, soulignant que « l'anéantissement du régime de Tel-Aviv gagne du terrain ».

Avec un gouvernement fragile et bancal au pouvoir à Tel-Aviv, qui est déjà sur le point de s'effondrer, la chute du régime serait sûrement accélérée, a souligné le haut Commandant du CGRI. Il a noté que l'Iran sait « où et quand » il doit affronter le régime d’Israël :

« Si nous avons parfois des considérations, c'est en raison de nos soucis pour la vie des gens et d’autres enjeux, car nous avons une sagesse révolutionnaire dont les racines puisent dans notre foi en Dieu et en Vilayat (Une autorité sage qui suit la politique des imams infaillibles). Cela ne signifie pas la puissance du régime sioniste. Nous ne sommes pas comme le régime sioniste criminel qui répond à un tir palestinien par la destruction massive des maisons. Nous ne sommes pas comme eux, nous avons une sagesse révolutionnaire et nous savons quand, où et comment intervenir ».

Réitérant sur le fait que l'Iran soutient les musulmans face aux puissances oppressives, le commandant du CGRI a rendu hommage aux Palestiniens qui ont perdu la vie dans la lutte contre le régime israélien et a déclaré : « La Résistance s'est maintenant propagée à travers le monde »

Qa'ani a promis à cette occasion le soutien de l'Iran « à tous les musulmans du monde entier » dans leur combat contre les puissances oppressives.

Revenant ailleurs dans ses déclarations sur la crise yéménite il a indiqué : « Les Saoudiens doivent saisir cette réalité que la guerre au Yémen ne leur profitera pas »

Le commandant supérieur du CGRI a conseillé aux autorités « imprudentes » saoudiennes qu'ils doivent réaliser qu'ils ont été vaincus dans la guerre contre le Yémen et cela malgré tous les moyens dont ils disposaient, en disant : « Cette guerre n'est pas celle qui leur profite ».

Il faisait écho à un conseil du Leader de la Révolution islamique, l'ayatollah Seyyed Ali Khamenei, à l’adresse des responsables saoudiens.

M.Qa'ani a dénoncé les crimes saoudiens perpétrés au Yémen, y compris la destruction des infrastructures du pays le plus pauvre de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui n’a désormais rien à perdre, et a déclaré : « Nous avons des preuves concluantes et définitives sur les crimes saoudiens épaulés et perpetrés par d’autres grands criminels tels les sionistes ».

Pour rappel l'ayatollah Khamenei avait salué mardi la bravoure du peuple yéménite dans sa lutte contre l'agression menée par l'Arabie saoudite, tout en conseillant à Riyad de mettre fin à sa guerre dévastatrice qu'elle sait bien de ne pas pouvoir gagner.

« Pourquoi continuez-vous une guerre dans laquelle- vous le savez déjà- il n'y a aucune chance [pour vous] de gagner? Trouvez une issue et sortez de ce bourbier », avait déclaré le Leader à l’adresse des Saoudiens.

"Ceux qui ont assassiné le général Soleimani pour perturber le Front de la Résistance n’ont pas saisi que chaque goutte de sang du général Soleimani attire beaucoup de monde. La libération de Qods est proche", a-t-il conclu.