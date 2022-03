Pas de pourparlers extra-PGAC avec les États-Unis et l'Europe (Haute autorité de la Sécurité iranienne)

Le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale iranien a déclaré que les États-Unis et l'Europe n'avaient pas rempli leurs obligations concernant l'accord de 2015 avec l'Iran.

Dans un tweet publié il y a peu de temps, Ali Chamkhani a déclaré qu'en raison d'une telle inaction, l'accord s'est déjà transformé en une coquille vide pour l'Iran, à la fois en termes d'avantages économiques et de suppression des sanctions.

Le haut responsable de la Sécurité iranienne a déclaré qu'il n'y aurait aucune négociation au-delà de l'accord, avec un Washington non conforme et une Europe passive.

Alors que les négociations se poursuivent à Vienne pour relancer l'accord avec l'Iran abandonné par les États-Unis et lever les sanctions, Téhéran affirme que la déloyauté avérée de Washington envers sa propre signature est la menace la plus importante pour tout accord.

Actuellement, l'Iran et les autres signataires sont engagés dans des pourparlers intensifs à Vienne pour relancer l'accord. L'Iran exige une levée vérifiable des sanctions, ainsi que des garanties que l'accord reste pérenne et qu'il durera au-delà de l'administration américaine actuelle.