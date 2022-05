L'Iran et la Malaisie mettent l'accent sur l'expansion des relations bilatérales de plus en plus

Hossein Amir-Abdollahian et son homologue malaisien Saifuddin Abdullah ont discuté de la question palestinienne, des développements régionaux et internationaux, ainsi que des questions bilatérales par téléphone mercredi après-midi.

Le ministre iranien a remercié le ministre malaisien des Affaires étrangères pour avoir condamné les actions du régime d'occupation à Al-Qods et le soutien au peuple opprimé de Palestine.

Amir-Abdollahian a en outre souligné la récente réunion de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) sur la Palestine et a déclaré que la réunion aurait dû se tenir à un niveau supérieur, à savoir le niveau ministériel.

Il a également appelé à l'utilisation de l'adhésion de la Malaisie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour condamner le régime sioniste et faire pression sur lui pour qu'il lève le blocus sur la bande de Gaza. «Nous nous opposons fermement au processus de normalisation des relations entre certains pays et le faux régime israélien», a-t-il ajouté.

Amirabdollahian a souligné la finalisation des mémorandums d'accord entre les deux parties sur les questions consulaires et judiciaires et a exprimé sa gratitude à la Malaisie pour avoir gracié un certain nombre de prisonniers iraniens dans le pays.

Félicitant le mois sacré du Ramadan et l'arrivée de l'Aïd al-Fitr, M. Abdallah a souligné la nécessité d'intensifier les efforts conjoints des deux parties au sein de l'OCI pour soutenir la cause palestinienne.

La Malaisie ne permettrait jamais que la question palestinienne soit oubliée ou la conspiration du régime sioniste israélien pour réussir à normaliser les relations, a assuré Saifuddin Abdullah.

Faisant référence à la détermination de son pays à accroître les relations bilatérales et à se concentrer sur de nouveaux domaines de relations entre les deux pays, le ministre malaisien des Affaires étrangères a qualifié d'importants les consultations en cours entre les deux pays et le développement des relations bilatérales.

