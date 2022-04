Conversation téléphonique AmirAbdollahian–Borrelle : Aucun doute sur la volonté du gouvernement iranien de parvenir à un bon accord durable

Selon l'IRNA samedi matin 22 avril, le très haut diplomate iranien, Amir Abdollahian s'est entretenu par téléphone avec le chef de la politique étrangère de l'UE vendredi soir des dernières évolutions liées à l’avancement des pourparlers de Vienne sur la levée des sanctions, ainsi que de certaines questions régionales et internationales importantes.

Lors de cette conversation téléphonique, le Ministre iranien des Affaires étrangères, évoquant la poursuite des consultations pour la levée des sanctions, a déclaré : « Il n'y a aucun doute dans la volonté du gouvernement de la République islamique d'Iran (RII) de parvenir à un accord bon, fort et durable. »

Le Chef de l'appareil diplomatique iranien a ajouté : « La Maison Blanche doit mettre de côté son maximalisme extravagant et ses hésitations et faire un pas vers le réalisme et une solution ».

Se référant aux longs efforts menés par toutes les parties à Vienne, le Ministre iranien des A.E. a déclaré que trois pays européens (France, Royaume-Uni, Allemagne), la Russie et la Chine, se sont déclarés prêts à finaliser l'accord. Il revient à l'administration actuelle américaine de faire preuve le courage de corriger les mauvaises politiques de la Maison Blanche adoptées dans le passé. »

Saluant les efforts inlassables du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell et le coordinateur de l'Union européenne chargé de superviser les pourparlers sur le nucléaire iranien, Enrique Mora, Amir Abdullahian a souligné : « On assiste à diplomatie qui fonctionne correctement et bien ».

Évoquant l'escalade des actes terroristes et la vague de réfugiés en Afghanistan, le très haut diplomate a souligné la nécessité d'une coopération sérieuse synergique pour établir la stabilité et la sécurité dans le pays, résoudre le problème des réfugiés afghans, envoyer de l'aide humanitaire et lutter contre le fléau de la drogue.

Se référant aux dimensions larges et profondes des développements préoccupants en Ukraine, il a souligné la nécessité de se concentrer sur une solution politique à la crise dans le pays en guerre avec la Russie.

Plus loin, Amir Abdollahian s'est félicité de l'établissement d'un cessez-le-feu temporaire au Yémen et a exprimé l'espoir que la région verrait une trêve durable, la levée complète du blocus visant le pays et un accord inter-yéménite.

Pour sa part, le très haut diplomate européen, Josep Borrel, se référant à la volonté positive de la partie iranienne dans les pourparlers de Vienne, a déclaré : « Nous pensons que l'Iran veut un accord et que diverses initiatives sont en cours. »

Le Chef de la politique étrangère de l'UE a qualifié de « contreproductive » la prolongation des pourparlers avant de suggérer que le dialogue entre le représentant européen et le négociateur en chef iranien se poursuivent.

S’agissant de la guerre en Ukraine, Borrell l'a décrite comme une « crise mondiale » qui pourrait avoir des « conséquences négatives ».

Se félicitant du soutien de la République islamique d'Iran pour la fin de la guerre au Yémen et aider les réfugiés en Afghanistan, le Chef de la politique étrangère de l'UE a souligné que l'UE pourrait développer et élargir à cet effet les consultations, le dialogue et la coopération conjointe avec l'Iran dans divers domaines.

