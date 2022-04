Iran-Syrie: Amirabdollahian s’entretient au téléphone avec Faisal Mekdad

Hossein Amir Abdollahian, jeudi soir, a discuté avec son homologue syrien, Faisal Mekdad, des relations bilatérales et de certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les deux parties ont discuté de la tenue des réunions du comité économique supérieur conjoint entre les deux pays et ont exprimé leur appréciation pour la fermeté du peuple palestinien face aux attaques criminelles israéliennes contre l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, soulignant la soutien de la Syrie et de l'Iran

Le ministre iranien des Affaires étrangères a condamné avec véhémence la profanation de la mosquée al-Aqsa par le régime sioniste, déclarant : « Nous assistons quotidiennement à des crimes sionistes à la mosquée al-Aqsa ».

Amir-Abdollahian a exprimé l'espoir qu'à l'occasion de la Journée internationale du Qods, qui sera célébrée le dernier vendredi du mois de jeûne du Ramadan, les gouvernements et les parlements islamiques ainsi que toutes les nations musulmanes enverront un message puissant pour défendre la Palestine et le saint Al-Qods et condamner les actes d'agression des sionistes.

Ailleurs dans ses remarques, le chef de la diplomatie iranienne, en ce qui concerne la situation des négociations à Vienne sur le Plan d'action global conjoint (JCPOA) sur le nucléaire iranien, a déclaré que la voie diplomatique fonctionnait correctement et que nous ne nous sommes pas éloignés d'un bon accord durable.

«Nous continuons d'échanger des messages avec les Américains via l'Union européenne. Ce faisant, nous avons répété à maintes reprises que la République islamique d'Iran ne se soucie pas des exigences excessives [présentées par les États-Unis], et qu'elle ne reculera pas non plus sur ses lignes rouges », a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères.

«La voie de la diplomatie fonctionne efficacement et nous ne sommes pas loin de parvenir à un bon accord durable», a ajouté Amir-Abdollahian.

Le ministre syrien des Affaires étrangères a pour sa part fermement condamné les crimes israéliens dans les territoires palestiniens et la profanation de la mosquée al-Aqsa, et a salué le rôle et la position de principe des dirigeants iraniens ainsi que du gouvernement et du peuple iraniens dans le soutien à la résistance palestinienne.

Le ministre syrien a insisté que les relations entre la Syrie et l'Iran avançaient toujours vers un développement plus poussé, soulignant la nécessité d'activer la coopération économique syro-iranienne pour contourner les effets des mesures économiques coercitives occidentales illégales imposées aux peuples des deux pays.

Selon lui, la Journée internationale du Qods nommée par l'imam Khomeiny (que Dieu soit satisfait de lui) a été considérée comme ayant conduit à la cristallisation d'un événement mondial que toute personne honnête et digne apprécierait.