La Résistance doit augmenter le coût de la normalisation avec Israël (Président du Parlementent iranien)

Selon l'IRNA, Mohammad Baqer Qalibaf, s’exprimant ce jeudi 28 avril à la veille de la Journée mondiale de Qods, a déclaré lors d'une rencontre avec Khalil al-Hayat, un haut responsable du Hamas en visite à Téhéran: «La rencontre d'aujourd'hui est très précieuse pour nous à deux égards : Premièrement, parce que vous nous êtes cher en tant que l'un des combattant sur le champ de lutte et que vous êtes un cadre du mouvement de la Résistance islamique de la Palestine (Hamas), et deuxièmement, parce que vous faîtes parmi les familles dont des membres se sont sacrifié pour la cause palestinienne. Chez nous en République islamique d'Iran, nous apprécions beaucoup les familles des martyrs. »

Faisant référence au précieux héritage du défunt Imam Khomeiny, père fondateur de la République islamique d’Iran (Que sa demeure soit au Paradis), à savoir la nomination du dernier vendredi du mois de Ramadan, « Journée mondiale de Qods », le très haut parlementaire iranien a déclaré : « L'Imam Khomeiny considérait Qods comme faisant partie de l'islam et la question de la Palestine comme le premier problème du monde musulman. Il a désigné intelligemment un tel jour du mois sacré du Ramadan comme le jour de Qods afin que la cause palestinienne survive chez tous les musulmans du monde et les esprits libres. »

La nomination de cette journée avait pour objectif de rappeler la nécessité de l'unité entre les musulmans et celle de leur action collective en vue de soutenir les Palestiniens dans leur lutte contre ceux qui ont illégalement occupé leur patrie mais aussi la noble Qods, première Qibla et troisième lieu saint de l'Islam.

