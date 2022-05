Thé iranien : 28 millions de dollars d’exportations vers 25 pays l'an dernier

Selon un rapport de l’IRNA depuis les Douanes de la RII ce mardi 3 mai, Seyyed Rouhollah Latifi, s’attardant sur les exportations de thé iranien a ajouté: « En 1400 (entre mars2021-2022), les thés iraniens pesant 27 272 tonnes et d’une valeur de 27 998 937 dollars ont été exportés vers 25 pays du monde enregistrant une croissance de 68% et 77% respectivement en poids et en valeur. »

Le porte-parole des Douanes de la République islamique d'Iran a poursuivi : « Les Émirats arabes unis avec l'achat de 8 304 tonnes de thé d'une valeur de 8 774 094 dollars, la Turquie avec 2 904 tonnes et la valeur de 3 537 020 dollars, la Russie avec 2 598 tonnes et d'une valeur de 3 092 428 dollars, l'Inde avec 2 538 tonnes et d'une valeur de 2 371 916 dollars et l'Irak avec l'achat de 2 195 tonnes d'une valeur de 1 998 070 dollars étaient les cinq principales destinations des exportations de thé iranien.

Il a ajouté: « Le Turkménistan a acheté 1 360 tonnes d'une valeur de 1 782 851 dollars, l'Ouzbékistan avec l’achat de 1 872 tonnes d'une valeur de 1 706 790 dollars, le Tadjikistan avec 1 601 tonnes d'une valeur de 1 689 353 dollars, le Kenya avec 1 019 tonnes d'une valeur de 935 880 dollars, le Kazakhstan avec 647 tonnes d'une valeur de 599 211 dollars et l'Afghanistan avec 496 tonnes d'une valeur de 496 431 dollars sont respectivement classés 6e à 11e dans les destinations d'exportation du thé iranien. »

L’Allemagne, l'Ukraine, le Liban, la Géorgie, l'Angleterre, la Chine, les Pays-Bas, le Koweït, la Finlande, la Suisse, le Canada, la Belgique, l'Azerbaïdjan et l'Australie étaient d'autres pays qui ont acheté du thé iranien , l’année dernière (en 1400), a-t-il fait encore savoir.

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter