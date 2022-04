Commerce avec les pays régionaux: Ebrahim Raïssi charge le premier Vice-président à examiner les obstacles

Selon l'IRNA, le Président Raïssi s'exprimant mercredi 20 avril lors d'une réunion du cabinet, s'attarde sur le rapport du ministère des Affaires économiques et des Finances sur les opportunités et les défis auxquels est confronté l'Iran dans ses relations commerciales avec les pays de la région, avant de brosser un tableau détaillé sur la situation commerciale de notre pays et la nécessité de tirer parti des potentiels existants et d'utiliser davantage des capacités du secteur privé.

Le Président a ensuite chargé le premier Vice-président de former un comité avec les autorités concernées pour identifier les problèmes et les obstacles dans le domaine du commerce et de prendre des mesures appropriées pour les résoudre dans les meilleurs délais.

Le Président Raïssi soulignant que donner suite aux affaires reste la clé du succès chez les appareils dans l'exercice de leurs fonctions et missions a précisé: "Les problèmes ne seront pas seulement résolus en donnant des ordres. Il faut que les ordres aboutissent et ménent à des actions concrètes et sérieuses."

