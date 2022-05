Téhéran - IRNA - Le vice-ministre des affaires internationales et des écoles à l'étranger du ministère iranien de l'éducation a déclaré: « 527 000 étudiants étrangers étudient en Iran, dont la plupart sont afghans et certains d’entre eux viennent du Bangladesh, du Pakistan, d'Irak et d'autres pays. »

Selon l'IRNA, notant que les étudiants étrangers peuvent étudier dans les écoles iraniennes aux côtés des étudiants iraniens, Abolfazl Kamali, vice-ministre des affaires internationales et des écoles à l'étranger du ministère iranien de l'éducation a ajouté : « 22 écoles sont réservées aux étudiants étrangers. » « L'objectif de la construction d'écoles spéciales pour étudiants étrangers est de permettre à un grand nombre d'étudiants étrangers d'étudier facilement, car la politique d'éducation de l'Iran vise à garantir qu'aucun étudiant ne manque l'école » a-t-il insisté. Pas de privation d'éducation pour aucun étudiant « Selon les instructions émises, toutes les écoles iraniennes doivent inscrire des étudiants étrangers, certains étudiants afghans peuvent inscrire, même entrés illégalement dans le pays, pour lesquels il n'y a pas de privation d'éducation en Iran » a souligné ce responsable iranien. « La plupart de nos invités sont légalement en Iran et n'ont aucun problème dans les écoles ordinaires, mais il y en a qui n'ont pas de passeports ou de documents, et ces personnes peuvent s'inscrire dans des écoles avec la coordination du gouverneur de cette province, car tous les élèves peuvent étudier dans les écoles iraniennes » a-t-il précisé. Le guide suprême de la révolution islamique a explicitement déclaré qu'aucun enfant afghan, même illégal et sans document, ne devrait être privé d'éducation et que tous devraient pouvoir s'inscrire dans les écoles iraniennes.