Poomsae: l'équipe nationale iranienne remporte 9 médailles de toutes les couleurs dans les compétitions mondiales

Selon l’IRNA, la douzième édition des Championnats du monde de poomsae, organisée par la ville de Guiyang, en Corée du Sud, a débuté le 21 avril 2022 avec la participation de 760 athlètes de 63 pays et s'est terminée aujourd'hui, dimanche, 24 avril avec le championnat du pays hôte qui remporte le premier titre.

L'équipe nationale iranienne de Poomsae a participé à ces compétitions avec 13 combattants taekwondoistes dans deux catégories homme et femme et a fini par remporter une médaille d'or, 4 d'argent et 4 de bronze.

La Corée du Sud a remporté 20 médailles d'or, 6 d'argent et 2 de bronze. Le Taipei chinois avec 4 médailles d'or, 8 d'argent et 7 de bronze, les États-Unis avec 3 d'or, 8 d'argent et 16 de bronze, l'Espagne avec 3 d'or, 1 d'argent et 4 de bronze se sont respectivement positionnés de la première à la quatrième place.

Les Poomsae ou Patterns sont une séquence fixe de mouvements qui se compose des différentes positions fondamentales, des blocs, des coups de poing et des coups de pied logiquement disposés dans un ordre significatif en réponse aux attaques de multiples assaillants imaginaires.

Chaque modèle de Poomsae consiste en une séquence établie de mouvements qui a une signification philosophique, et chaque Poomsae a son propre caractère et sa qualité distincte. Poomsae enseigne l'équilibre, la technique, la coordination et l'autodiscipline des élèves. Il existe des compétitions Poomsae aux niveaux national et international.

