Taekwondo : l’Iran remporte la 32e Coupe internationale de Fajr

Le 32e championnat international de taekwondo de Fajr parmi, qui s'est déroulé hier 8 mars, avec la participation de 189 combattants de taekwondo d'Afghanistan, d'Ouzbékistan, d'Inde, d'Irak, d'Iran, de Jordanie, du Kazakhstan, d'Oman, du Pakistan, du Tadjikistan, des Émirats arabes unis et de l'équipe des réfugiés, s'est terminée ce soir par la victoire de l'équipe iranienne.

L'équipe nationale iranienne a remporté le premier titre, remportant sept médailles d'or, une médaille d'argent et 935 points.

L'Ouzbékistan est arrivé deuxième avec une médaille d'or, une d'argent et 192 points, tandis que l'Azerbaïdjan est arrivé troisième avec deux médailles d'argent et 124 points. L'Inde a également terminé quatrième avec une médaille de bronze et 37 points.