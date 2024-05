L’IRNA va bientôt se doter d'un centre de créativité et de modernité

La porte de l'avenir est l'adoption des technologies modernes dans le domaine des médias, a déclaré M. Naderi lors de sa visite à l'usine de modernisation et d'industries créatives AMPER.

L'insistance répétée du Guide de la révolution islamique au cours des deux dernières décennies, ainsi que la formation et le renforcement des institutions scientifiques, y compris le parquet scientifique et technologique, montrent que notre avenir dépend de l'adoption de mesures dans ce sens, a expliqué M. Naderi.

Selon le chef de l’agence officielle de la presse iranienne, la différence entre nous et les autres pays est que nous disposons d'un vaste réseau universitaire qui produit chaque année des forces humaines remarquables, ce qui constitue un atout humain considérable. Nous avons des idées, de l'expertise et des personnes talentueuses, de sorte que nos voisins ne peuvent pas être comparés à nous à cet égard.

Il a souligné que le pays disposait d'une énorme réserve de forces et d'idées, et que nous avons donc besoin d'usines pour extraire cette énorme mine, expliquant que cet objectif est atteint au sein de ces centres technologiques.

Le directeur général de l'IRNA a souligné que nous sommes en train de transformer notre département technique en un bureau du procureur pour la communication moderne et la technologie des médias, et étant donné l'existence de la ligne de production de contenu écrit et de nouvelles, nous sommes en train de faire fonctionner la ligne de production de contenu dans ce bureau, étant donné que de nombreuses idées ont été présentées à cet égard.

M. Naderi a ajouté que nous sommes en train de jeter les bases pour prendre les idées d'autres personnes, les accélérer et les rendre commerciales, afin qu'elles puissent nous fournir des services et devenir des organisations influentes dans l'espace médiatique du pays.

Le PDG d'AMPER, Parvez Karami, a donné un aperçu de l'évolution et des défis de l'écosystème scientifique et technologique et a expliqué les capacités et le rôle d'AMPER en tant qu'institution qui crée une connexion efficace entre l'industrie et l'université, ainsi qu'en tant que centre qui identifie et attire les ressources humaines de l'élite du pays, diplômées des universités les plus prestigieuses du pays.

M. Karami a également évoqué le rôle d'EMPIRE dans la croissance et le développement d'entreprises et de professions modernes et de technologies modernes liées aux domaines de l'électrification, des transports intelligents, de la santé et du vieillissement.