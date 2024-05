Le nombre de morts à Gaza s'élève à 35 303

Au cours des dernières 24 heures, 31 personnes ont été tuées et 56 blessées par les attaques israéliennes, selon le ministère de la santé de Gaza.

Le ministère de la santé de Gaza indique que 79 261 autres personnes ont été blessées lors de ces attaques et qu'un certain nombre d'autres victimes sont piégées sous les décombres et sur les routes, les ambulanciers et les secouristes ne pouvant les atteindre.

Israël a déclenché une guerre génocidaire contre la bande de Gaza assiégée le 7 octobre, après que le groupe de résistance palestinien Hamas a mené une opération historique contre l'entité occupante en représailles aux atrocités intensifiées du régime contre le peuple palestinien.

Israël a imposé un siège complet à ce territoire densément peuplé, coupant le carburant, l'électricité, la nourriture et l'eau à plus de deux millions de Palestiniens qui y vivent.