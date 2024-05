L'Iran figure parmi les 20 premiers pays en termes de production médicale, selon l’ISC

Ahmad Fazel-Zadeh, directeur de l'ISC, a précisé samedi que compte tenu de l'importance des domaines de la santé et de la médecine, et des progrès réalisés par l'Iran dans ces domaines, le CSI avait préparé un rapport sur les résultats scientifiques et technologiques dans ce secteur, ainsi que sur les chercheurs les plus cités et les classements mondiaux des universités médicales iraniennes.

La Chine et les États-Unis ont la production scientifique la plus élevée à la fois dans Scopus et Web of Science, tandis que l'Iran se classe 16e dans Scopus et 17e dans Web of Science, a-t-il fait savoir.