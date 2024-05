70 organisations de défense des droits de l'homme demandent une déclaration officielle de famine à Gaza

Téhéran (IRNA)- Environ 70 organisations de défense des droits de l'homme ont appelé toutes les autorités officielles concernées et les organisations internationales et de l'ONU à déclarer officiellement une famine dans la bande de Gaza à la lumière de l'augmentation rapide des taux de famine et de malnutrition aiguë, en particulier chez les enfants.

Dans une déclaration commune, les organisations, dont l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme, ont indiqué que les niveaux d'insécurité alimentaire augmentent de façon spectaculaire et effrayante dans la bande de Gaza en raison de l'insistance des autorités israéliennes à commettre le crime de famine et à l'utiliser comme une arme de guerre contre les Palestiniens. Les organisations ont documenté la grave détérioration des niveaux de sécurité alimentaire, notamment en raison de l'offensive terrestre menée par l'armée israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, depuis le 7 mai, qui a été précédée la veille par une interdiction d'entrée des camions d'aide humanitaire par le point de passage de Rafah, soulignant que des milliers de camions sont garés sur le côté du point de passage depuis des semaines et ne peuvent pas atteindre la population en raison du plan de l'occupation israélienne visant à affamer la population de Gaza, à fermer les points de passage et à empêcher l'entrée de l'aide.