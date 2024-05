Le Hezbollah prend pour cible des positions israéliennes

Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué que pour soutenir le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en réponse aux attaques de l'ennemi israélien contre les villages et les maisons civiles du sud, les moudjahidines de la résistance islamique ont pris pour cible deux bâtiments utilisés par les soldats de l'ennemi dans la colonie de Metulla avec des armes appropriées et les ont frappés directement ».

Dans un deuxième communiqué, le Hezbollah a annoncé qu'il avait pris pour cible « un bâtiment utilisé par les soldats de l'ennemi dans la colonie de Manara avec des armes appropriées et l'a frappé directement ».

Dans un troisième communiqué, le Hezbollah a annoncé qu'il avait pris pour cible « deux bâtiments utilisés par des soldats ennemis dans la colonie de Shtula avec des armes appropriées et les avait frappés directement ».