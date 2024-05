8875 arrestations effectuées par l'occupation en Cisjordanie depuis le 7 octobre

Le communiqué explique : « Le nombre d'arrestations parmi les femmes s'élève à Le nombre d'arrestations de femmes s'élève à 295 cas, tandis que le nombre d'arrestations d'enfants s'élève à 630.

Depuis le 7 octobre, les forces d'occupation israéliennes ont arrêté 76 journalistes, dont 49 sont toujours détenus en Cisjordanie et 12 à Gaza.

Depuis cette date, les ordres de détention administrative ont atteint plus de 5900 ordres, entre les nouveaux ordres et les ordres de renouvellement, y compris les ordres contre les enfants et les femmes, selon les organisations de prisonniers.

Les institutions des prisonniers palestiniens ont souligné que les campagnes d'arrestation en cours depuis le 7 octobre ont été accompagnées d'une escalade de crimes et de violations, y compris : Des coups sévères et des menaces contre les détenus et leurs familles, en plus du sabotage généralisé et de la destruction des maisons des citoyens, de la confiscation des véhicules, de l'argent et des bijoux en or, ainsi que de la destruction généralisée des infrastructures, en particulier dans les camps de Tulkarm, de Jénine et de Tulkarm.

« Le bilan comprend toutes les personnes qui ont été arrêtées à leur domicile et aux points de contrôle militaires, celles qui ont été contraintes de se rendre sous la pression et celles qui ont été retenues en otage », précise le communiqué.