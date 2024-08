La Résistance islamique au Liban prend pour cible un char Merkava sur la position d'Abbasiya

Dans un communiqué, la Résistance islamique a déclaré En soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, et après avoir suivi et surveillé les forces ennemies dans le site d'Abbasiya, un char Merkava a été repéré et les Moudjahidines de la Résistance Islamique l'ont pris pour cible aujourd'hui, mercredi 21-8-2024, avec un missile guidé et l'ont touché directement.