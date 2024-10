Ce groupe terroriste séparatiste prévoyait d'entrer dans la province de l'Azerbaïdjan occidental depuis la région du Kurdistan irakien dans le but de provoquer des émeutes de rue et de semer la terreur et l'insécurité, mais ils ont été identifiés et neutralisés une fois entré dans le pays.

Lors de l’opération, l’un des principaux cadres de ce groupe terroriste a été éliminé, deux autres de ses complices ont été arrêtés et leurs armes ont été saisies.