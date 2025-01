La force de mobilisation populaire (al-Hashd al-Shaabi) lui a tendu une embuscade et l'a arrêté sans résistance alors qu'il se rendait à une installation dans la région d'al-Sakalawiya, au nord de Falloujah.

Il était considéré comme l'un des terroristes les plus recherchés, accusé d'actes terroristes et d'attaques contre les forces irakiennes sous le règne de Daech, et était l'un des principaux dirigeants de l'organisation.