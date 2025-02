Gouvernement Pezeshkian : l'Iran accueillera plus de 15 millions de touristes étrangers

Lors de son discours à l’occasion de l’ouverture du Salon de Tourisme 2025 à Téhéran, le président Pezeshkian a déclaré : « Si les gens viennent voir l'Iran, ils se rendront compte que l'Iran n'est pas le pays décrit parfois [négativement par les propagandes occidentales]. Notre Iran est un pays dont les habitants sont amicaux, aimables et hospitaliers, et dans chaque coin de l’Iran règne une ambiance chaleureuse et une unité que l’on ne trouve pas dans d’autres parties du monde.



Le ministre iranien du Patrimoine culturel, du Tourisme et de l'Artisanat, avant le début du discours du Président, a souligné l'énorme potentiel de l'Iran dans divers domaines du tourisme et a déclaré : « Avec sa riche histoire, sa culture diversifiée et ses attractions uniques, l'Iran est l'une des principales destinations touristiques au monde. »

« Du tourisme de pèlerinage et touristique au tourisme industriel, historique et patrimonial, l'Iran abrite de nombreuses opportunités qui peuvent jouer un rôle clé dans la promotion de l'économie et l'attraction des touristes internationaux. », a ajouté Salehi Amiri.

Faisant référence aux objectifs du gouvernement Pezeshkian d'attirer 15 millions de touristes l'année prochaine, le ministre iranien du Tourisme a annoncé : « Le gouvernement a pris des mesures efficaces pour atteindre cet objectif, et à cet égard, nous assistons à une croissance de 18% de la présence de touristes étrangers dans le pays.»

Salehi Amiri a également souligné le rôle des investisseurs du secteur privé dans la prospérité de l'industrie du tourisme en Iran.