Yémen : "Nous recourrons à une intervention militaire pour empêcher l’application du plan de Trump à Gaza", (leader d'Ansarallah)

Lors dans un discours jeudi portant sur les évolutions régionales et le projet de Donald Trump visant à expulser de force les habitants de Gaza vers les pays voisins, le leader d'Ansarallah du Yémen, Abdul-Malik al-Houthi s'est exprimé en ces termes : "Si les Américains et les sionistes mettent ce plan à exécution par la force ou s’ils concluent un accord avec les régimes arabes pour le mettre en œuvre, nous interviendrons, y compris par la force militaire".

" Nous ne resterons jamais les bras croisés face aux Américains et aux sionistes qui tentent, par la coercition et la violence, d'imposer leur plan injuste, hostile et criminel. Si les États-Unis et Israël avancent dans leur projet d’expulsion forcée des habitants de Gaza, nous riposterons avec des attaques missilières, des frappes de drones, des opérations navales et d’autres moyens ", a-t-il averti.

Et le leader d'Ansarallah a ajouté : " Nous affronterons leur agression avec puissance, par une intervention militaire et par toutes les formes de jihad dans le sentier de Dieu Tout-Puissant. "

S’exprimant sur la mise en œuvre du cessez-le-feu à Gaza, il a souligné que le régime sioniste cherche à s'extraire de la deuxième phase de la trêve, et que Netanyahou criminel, a lui-même annoncé son intention de prolonger la première phase.

Al-Houthi a déclaré que Netanyahou tente d’imposer aux Palestiniens, lors de la seconde phase, ce qui leur a déjà été imposé dans la première.

" Cette deuxième phase englobe des obligations fondamentales, notamment en matière de reconstruction, de logements et du retrait complet des forces militaires israéliennes de Gaza. Or, Netanyahou veut priver les Palestiniens de leurs droits et les contraindre à libérer le reste des prisonniers, tout en refusant d'honorer ses propres engagements", a-t-il dénoncé.

Le leader d’Ansarallah a également condamné les menaces de Trump contre le peuple palestinien et les mouvements de résistance, affirmant que le président américain avait menacé de lancer une attaque massive samedi si tous les prisonniers n’étaient pas libérés, menaçant de plonger Gaza dans un véritable enfer.

Abdel-Malek al-Houthi n'a pas manqué de qualifier Donald Trump de criminel, de mécréant et de bouffon.