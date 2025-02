Algérie – Iran : les Algériens intéressés à apprendre la langue persane

Lors de la réunion d’ouverture des cours de la langue persane à Alger, Mohammad Reza Zaeri, l’attaché culturel de l’ambassade de la République islamique d'Iran et le représentant de la Fondation Saadi en Algérie a parlé de l'importance et des objectifs de ces cours dans l’augmentation des relations culturelles et civilisationnelles entre l’Iran et l’Algérie.

Mohammad Reza Zaeri vient de publier un ouvrage en persan sur 70 grandes figures de la Révolution algérienne.

Soulignant l’importance de la langue persane, la professeure algérienne de ces cours de la langue persane a présenté la Fondation Saadi et ses programmes éducatifs dans le monde entier.

La langue persane est déjà enseignée dans les autres pays africains comme le Sénégal, l’Afrique du sud, la Tanzanie, l’Éthiopie et le Nigeria.

Le persan est parlé par plus de 120 millions de locuteurs dans le monde. Langue officielle en Iran, il est aussi parlé en Afghanistan et au Tadjikistan.