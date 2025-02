Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran a déclaré lors d'une conférence de presse à l'aéroport international de Beyrouth : « Les funérailles montreront au monde entier que la résistance et le Hezbollah sont vivants et fidèles à leur cause. »

Abbas Araghchi a souligné : « Le chemin de la Résistance se poursuivra et, tout comme il a remporté de nombreuses victoires jusqu'à présent, il remportera également la victoire finale. »