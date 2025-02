L'arme nucléaire illégale en possession du régime sioniste est une menace (Ministre iranien des A.E.)

Seyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, qui est arrivé aujourd'hui, lund 24 février 2025, en Suisse pour participer et prendre la parole lors de la Conférence de haut niveau sur le désarmement et la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a rencontré les journalistes en marge de ces réunions pour discuter de l'ordre du jour de sa participation à l'ONU à Genève. Il a déclaré : « Aujourd'hui, je suis venu à Genève pour participer à deux sessions importantes : la Conférence de haut niveau sur les droits de l'homme et la Conférence de haut niveau sur le désarmement. En plus de ces conférences, des rencontres bilatérales ont également eu lieu et se poursuivront cet après-midi. »

Il a ajouté : « La Conférence de haut niveau sur les droits de l'homme est une occasion importante de présenter les points de vue du pays sur les droits de l'homme, et la Conférence sur le désarmement est également un lieu pour exposer nos opinions sur les questions liées au désarmement et aux menaces militaires qui menacent le monde. Contrairement à ce qui est dit à propos du programme nucléaire de l'Iran, la véritable menace aujourd'hui est entre les mains des pays qui possèdent des armes nucléaires et qui détiennent plus de 12 000 têtes nucléaires. »

Araghchi a souligné : « Les efforts de ces pays pour augmenter le nombre et la qualité de leurs têtes nucléaires et des nouvelles catégories d'armes nucléaires, ainsi que les menaces d'utilisation de ces armes dans leurs doctrines de sécurité, en particulier de la part du régime sioniste, sont préoccupants. Les responsables de ce régime ont même menacé plusieurs fois d'utiliser des armes nucléaires à Gaza. Peu importe que ces menaces aient été formulées de manière officielle ou non officielle ; ce qui est important, c'est que l'arme nucléaire illégale entre les mains du régime sioniste est devenue un facteur de menace. Ce sont ces dangers principaux en matière d'armement dans le monde que j'ai mentionnés aujourd'hui, et il semble que ce soit un débat détourné pour attirer l'attention sur l'Iran. »

Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi : « Nous devons être actifs dans ces domaines et expliquer les principaux dangers des armes et du nucléaire pour le monde. Mon discours lors de la conférence sur les droits de l'homme s'inscrira dans ce cadre. »

Le plus haut diplomate iranien a également mentionné qu'il avait eu de très bonnes rencontres avec les ministres des Affaires étrangères de Bahreïn, d'Indonésie, du Koweït et d'Arménie, et a ajouté : « Nous avons également eu une très bonne rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies, au cours de laquelle nous avons parlé des préoccupations et des défis présents dans la région et à l'international. Les préoccupations concernant ce qui se passe et ce qui va se passer à Gaza et en Palestine sont nombreuses. Nous avons également discuté de la situation en Syrie, au Liban et dans d'autres régions, et ces discussions se poursuivront cet après-midi, si Dieu le veut. »