L'Iran et trois pays européens discutent du nucléaire et de la levée des sanctions

Téhéran (IRNA)-Le vice-ministre des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales a annoncé ce lundi un dialogue entre les responsables iraniens et trois pays européens (la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne) concernant les questions nucléaires et la levée des sanctions.

"En marge de la visite du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Abbas Araghchi, à Genève, pour participer à la Conférence de haut niveau sur le désarmement et au Conseil des droits de l'homme, j'ai eu une nouvelle série des négociations constructives avec les responsables politiques de trois pays européens. Nous avons échangé des idées sur les questions nucléaires et la levée des sanctions", a déclaré ce lundi 24 février Kazem Gharibabadi, vice-ministre des Affaires étrangères, sur le réseau X." Toutes les parties ont souligné leur engagement à trouver une solution diplomatique négociée. Il a été convenu que les discussions se poursuivent, a fait savoir le diplomate de haut rang de la RII. Le ministre des Affaires étrangères Seyyed Abbas Aragchi s'est rendu aujourd'hui, lundi 24 février 2025, à Genève, pour assister et prendre la parole à la réunion de haut niveau de la Conférence du désarmement et à la 58e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Intervenant lors d’une conférence de haut niveau sur le Désarmement des Nations Unies en 2025, le ministre des Affaires étrangères de notre pays a déclaré : « Le non-respect des engagements légaux contraignants en matière de désarmement nucléaire, en particulier en vertu de l'article 6 du traité de non-prolifération (TNP), affaiblit le régime de désarmement et de contrôle des armements. Il est donc nécessaire que la communauté internationale tienne les pays possédant des armes nucléaires responsables de leurs obligations juridiques internationales. »