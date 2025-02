L’arme nucléaire n’a pas de place dans la doctrine de l’Ordre de la République islamique d’Iran (Président Pezeshkian)

S’exprimant lors d’une cérémonie tenue ce jeudi 6 février 2025 dans la salle des Sommets à Téhéran, en présence de plus de 100 ambassadeurs et représentants d’organisations internationales à l’occasion du 46ᵉ anniversaire de la victoire de la Révolution islamique, Massoud Pezeshkian a exprimé l’espoir que cette rencontre contribue à résoudre les problèmes de la société, de la région et à favoriser la paix mondiale.

Le président iranien, évoquant l’attentat visant Ismaïl Haniyeh la veille de son investiture, à Téhéran capitale iranienne, a affirmé : « Depuis cet événement, on ne cesse de nous créer des problèmes, alors que notre devise a toujours été l’amitié, la fraternité et l’entraide. Pourtant, les médias injustes du monde nous accusent quotidiennement d’être une source d’instabilité dans la région. »

Pezeshkian a ensuite posé cette question : « Quel est ce prétendu respect des droits de l’Homme qui enterre des enfants sous des tonnes de gravats ? » Il a poursuivi en dénonçant le silence, voire le soutien complice de certaines voix face à ces injustices, qui ne cessent d’accuser parallèlement l’Iran de menacer la sécurité régionale. « Pourtant, nous, nous ne cherchons pas à nous doter de l’arme nucléaire », a-t-il réaffirmé.

Le président du Conseil suprême de la sécurité nationale d’Iran a poursuivi en soulignant : « La guerre n’a aucune bénéfice pour nous. Nous ne poursuivons pas d’ambitions nucléaires à des fins militaires, et cela relève de la fatwa du Guide suprême. Même ceux qui prétendent le contraire en Iran ne peuvent nous forcer à nous engager dans cette voie. »

« Dans la doctrine de la République islamique, le massacre d’innocents est totalement inacceptable », a-t-il insisté.

Dénonçant Israël, « qui a agressé tous les pays, le chef du gouvernement iranien a rappelé que « ceux qui se prétendent défenseurs des droits de l’Homme et de la liberté ont versé le sang de centaines d’innocents », soulignant que « nos relations avec le monde seront fondées sur la dignité, le respect mutuel et un dialogue équitable.

« Nous renforcerons assurément nos liens avec nos voisins », a-t-il encore souligné.

Et d’ajouter : « Nous avons un programme stratégique avec la Russie et la Chine, et nous sommes prêts à développer des coopérations similaires avec d’autres pays, à condition qu’elles se fassent sur un pied d’égalité et dans un cadre de respect mutuel. »

En conclusion, le président a exprimé l’espoir qu’avec la collaboration des représentants des pays présents en Iran et du ministère des Affaires étrangères, les relations bilatérales se renforcent davantage afin d’établir la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.