Les droits de l'homme ne doivent pas être instrumentalisés comme un outil de pression politique ou d'ingérence dans les affaires internes des pays (Araghchi)

Seyyed Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a exprimé ce lundi 24 février sa satisfaction d'être présent à cette session en tant que représentant du peuple iranien. Il a indiqué : « La République islamique d'Iran, en tant que l'un des pays fondateurs de l'ONU, a toujours respecté la dignité humaine, l'égalité et la justice au plus haut niveau. »

En soulignant que la République islamique d'Iran croit que les droits de l'homme doivent être abordés dans le respect de la souveraineté et de la diversité culturelle, il a précisé : « Les droits de l'homme peuvent être considérés comme un concept mondial, mais leur interprétation et leur mise en œuvre doivent impérativement tenir compte des contextes religieux, historiques, culturels et sociaux de chaque pays. »

Le ministre des Affaires étrangères a expliqué que le peuple iranien a été confronté pendant des décennies à de graves défis, tels que les sanctions économiques injustes et le terrorisme, qui ont eu des effets destructeurs sur ses droits sociaux et économiques. Cependant, malgré ces défis, l'Iran a réalisé des progrès significatifs tout en restant fidèle aux principes islamiques et à la dignité humaine, en améliorant des domaines comme l'éducation, la santé, les droits des femmes et le développement industriel et économique.

Il a ensuite abordé l'un des plus grands obstacles à la réalisation des droits de l'homme au niveau mondial.

Déplorant le recours à des mesures coercitives unilatérales, le plus haut diplomate iranien a déclaré : « Ces mesures ont des effets dévastateurs sur les populations civiles et affectent gravement les groupes vulnérables, tels que les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. La République islamique d'Iran a été une victime de ces politiques erronées pendant longtemps. Le recours de certains gouvernements à ces mesures limite l'accès aux besoins essentiels tels que les médicaments et un environnement sain. Nous exigeons l'annulation immédiate de toutes les sanctions unilatérales, car elles non seulement violent les droits humains fondamentaux du peuple iranien, mais causent également des souffrances à des millions d'innocents."

Le ministre des Affaires étrangères a souligné : « On ne peut parler des droits de l'homme sans évoquer la souffrance du peuple palestinien et condamner les crimes du régime israélien. »

Abbas Araghchi a fermement condamné le génocide perpétré par l'occupant israélien à Gaza. « Le peuple palestinien continue de souffrir du génocide, de la violence systématique, de l'occupation et du mépris de l'humanité et de son droit à la vie. Les opérations militaires barbare du régime d’Occupation israélien ont causé des souffrances humaines indescriptibles, tué des milliers de civils, y compris des femmes et des enfants, et complètement détruit des villes. C'est une violation manifeste du droit international, y compris des Conventions de Genève, et une violation des droits des Palestiniens à la vie, à la liberté et à l'autodétermination. »

Abbas Araghchi a conclu par demander à la communauté internationale de tenir le régime occupant responsable de ces crimes et de réclamer la cessation immédiate de toutes les actions agressives contre le peuple palestinien.