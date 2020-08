Le président Rohani a félicité la fête nationale suisse

Dans ce message, le Dr. Hassan Rohani a précisé: "Au 100e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques irano-suisses, je crois qu'en utilisant les différentes capacités de coopération, les relations amicales et historiques entre les deux pays vont se développer de plus en plus."

À cette occasion, le président de la République islamique d'Iran a également souhaité le succès et la santé à la présidente (Primus inter pares) du Conseil fédéral de la Confédération suisse, au gouvernement et au peuple suisses.

La fête nationale suisse, célébrée le premier août, se réfère au Pacte fédéral (daté de 1291), acte fondateur de la Confédération, conclu par les représentants des trois cantons primitifs suisses. Le pacte fédéral historique est associé dans l’imaginaire helvétique au mythique Serment du Grütli.

La Suisse et l'Iran entretiennent de bonnes relations diplomatiques depuis le XIXe siècle. La Suisse représente les intérêts des États-Unis en Iran depuis 1980 et ceux de l'Iran en Égypte depuis 1979.

Les experts horlogers suisses se sont installés en Perse dès le XVIIe siècle. Les relations économiques entre l'Iran et la Suisse se sont renforcées au XIXe siècle. En 1873, la Suisse et l'Iran ont signé un traité d'amitié et de commerce. La Suisse a ouvert un consulat à Téhéran en 1919 et y maintient une ambassade depuis 1936.

