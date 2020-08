Zarif: L'Occident doit cesser d'héberger les terroristes

Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Mohammad Javad Zarif, a déclaré sur sa page Twitter: "L'Occident doit cesser de financer et d'héberger les terroristes. Depuis leurs refuges aux États-Unis et en Europe, les terroristes encouragent la haine, agitent et organisent le meurtre et le chaos, et revendiquent sans vergogne la responsabilité du meurtre des civils iraniens innocents. La ruse et la tromperie ne peuvent masquer cette hypocrisie."

Ce tweet du chef de la diplomatie iranienne est en rapport avec l'arrestation récente d'un chef terroriste criminel par le Ministère iranien des Renseignements.

Selon le ministère des Renseignements, "Jamshid Sharmahd", qui dirigeait les opérations terroristes armées et de sabotage en Iran depuis les États-Unis, a été arrenté à la suite d'une opération complexe.

En avril 2008, ce terroriste a conçu et réalisé une opération d'explosion dans un centre religieux à Shiraz au cours de la cérémonie du deuil de l'Imam Hossein. Lors de cet acte terroriste, 14 personnes sont tombées en martyrs et 215 personnes ont été blessées.

Ces dernières années, le groupuscule terroriste Tondar dirigé par cet individu, a également prévu de mener plusieurs opérations de grande envergure, notamment l'explosion du barrage Sivand à Shiraz, l'explosion de bombes au cyanure à la Foire internationale du livre de Téhéran et l'explosion du mausolée de l'Imam Khomeini lors d'une cérémonie publique, mais heureusement ces attentats étaient déjoués par le ministère iranien des Renseignements.

