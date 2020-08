L'ambassadeur d'Iran en France a condamné les tentatives d’affaiblissement de l'ONU

Bahram Ghasemi a écrit sur son compte Twitter: "Le monde semble s'approcher d'un autre tournant historique. Il ne fait plus aucun doute que l'arène internationale et mondiale évolue vers un changement fondamental et fait face à une évolution et à une transformation différentes du passé. L'approche d'une bonne partie des pays pour s'opposer et ne pas accompagner la récente action américaine est un récit positif et constructif d'une vision correcte en pleine progression dans ce monde, en faveur des structures nécessaires visant à éviter un monde unipolaire."

L'ambassadeur d'Iran en France a poursuivi: "Aujourd'hui, à la lumière de la prise de conscience et de la communication, et eu égard à ce qui s'est passé dans le monde au cours des dernières décennies, surtout ces dernières années, il semble que le monde crie son indignation contre le spectre d'un monde monophonique."

Ce diplomate iranien a précarisé: "Un monde unipolaire et la tentative d’un pays d’imposer ses politiques unilatérales aux autres, n’ont eu d'autre effet que d'augmenter la pauvreté, le sous-développement, l’extrémisme et le terrorisme pour les nations du monde. L’unilatéralisme et les tentatives d’affaiblissement des institutions internationales dont l’ONU qui résulte de l’expérience des deux guerres dévastatrices mondiales pourraient raviver les flammes de la guerre dans diverses parties du monde en pleine crise d'aujourd'hui."

"Pour parvenir au pluralisme et s'opposer aux politiques d'intimidation et empêcher le mépris des normes internationales par une puissance, le monde aura bientôt devant lui un choix décisif pour concrétiser les nobles idéaux tels que la paix, la liberté, la justice et l'égalité.", a conclu l'ambassadeur d'Iran en France.

