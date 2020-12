Nasrallah: Les planificateurs et les exécuteurs de l'assassinat de Soleimani seront poursuivis

Dans une interview télévisée avec la chaîne libanaise al-Mayadeen, le leader de la Résistance islamique du Liban a réitéré la nécessité de poursuivre les auteurs de l'assassinat du Martyr Soleimani et de ses compagnons, en disant: "Ceux qui étaient les planificateurs et les exécuteurs de l'assassinat de Soleimani et d'Al-Mohandes doivent être poursuivis où qu'ils se trouvent."

"La réponse à l'assassinat des martyrs Ghassem Soleimani et Abu Mahdi al-Mohandes nécessite du temps, mais sans aucun doute, le sang de ces martyrs ne sera jamais négligé.", a précisé Hassan Nasrallah.

"Abu Mahdi al-Mohandes aussi était une figure forte et semblable au martyr Hadj Gassem. Il était un grand commandant, une grande figure dans le domaine de la politique et du Djihad (Défense sacrée) et il a accompagné Hadj Ghassem dans la lutte contre Daesh. Le Martyr al-Mohandes était le principal partenaire dans la création de deux victoires contre les occupants américains et de Daesh.", a ajouté le secrétaire général du Hezbollah.

Lors de cette interview, Sayyed Hassan Nasrallah a déclaré à propos du nouveau commandant de la force Qods: "Je connais Ismail Ghaani, le commandant de la force Qods, depuis longue temps, depuis le temps où il était l'adjoint du martyr Soleimani. Le chemin de la Force Qods se poursuivra avec Hadj Ismail Ghaani."

