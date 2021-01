L'Irak est la première destination des exportations iraniennes parmi les pays voisins

Farzad Piltan a ajouté: "Depuis avril 2020, 23,6% des exportations non pétrolières de l'Iran sont envoyées vers le marché irakien, le chiffre qui fait de ce pays la première destination des exportations iraniennes parmi les pays voisins et la deuxième destination des exportations iraniennes parmi les pays du monde."

"Les produits en fer, les pièces de turbine, la chocolaterie et la confiserie, les plastiques, les pistaches, les plaques de polymère, le ciment, les produits laitiers et les fruits sont les exportations non pétrolières les plus importantes de l'Iran vers l'Irak.", a ajouté ce responsable iranien.

Les statistiques des neuf premiers mois de cette année iranienne (avril-décembre 2020) dans le domaine du commerce extérieur montrent que l'Iran a échangé avec les pays étrangers 110 millions de tonnes de marchandises d'une valeur de 52 milliards de dollars.

Dans la balance commerciale de la République islamique d'Iran depuis avril 2020 la part des importations est de 26 milliards et 800 millions de dollars et la part des exportations est de 25 milliards et 100 millions de dollars.

