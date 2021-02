La dette extérieure de l'Iran est réduite à 9,3 milliards de dollars

Selon les dernières statistiques publiées par la Banque centrale de la République islamique d'Iran, la dette extérieure de l'Iran à la fin décembre 2020, selon l'échéance initiale des dettes, est de 9 milliards et 348 millions de dollars, dont 7 milliards et 364 millions de dollars sont les dettes à moyen et long terme et 1 milliard et 984 millions de dollars de ce montant, représentent les dettes à court terme.



Les engagements réels de l'Iran sur la base des euros sont estimés à 7 milliards et 622 millions d'euros, dont 6 milliards et 4 millions d'euros correspondent au montant des dettes à moyen et long terme et 1 milliard et 618 millions d'euros au volume des dettes à court terme.

Le ratio de la dette extérieure de l'Iran au PIB est d'environ 3,5%, ce qui est un chiffre faible.

La comparaison du ratio dette extérieure / PIB de l'Iran avec d'autres pays montre que l'Iran fait partie des pays ayant la dette extérieure la plus basse au monde.

