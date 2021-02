Le message de l'ayatollah Khamenei pour Poutine transmis au président de la Douma

Selon le correspondant de l'IRNA à Moscou, Mohammad Bagher Ghalibaf a déclaré lors de la rencontre avec son homologue russe: "Le message du Guide suprême au gouvernement russe s'inscrit dans le cadre des relations stratégiques entre les deux pays."

Ghalibaf a souligné, lors de cette rencontre, l'importance que l'ayatollah Khamenei porte au développement et à l'approfondissement des relations Iran-Russie et à l'expansion de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée islamique d'Iran a précisé, lors de sa rencontre avec le chef du législatif russe, que l'un des objectifs les plus importants de sa visite en Russie est de souligner que les parfaites relations Téhéran-Moscou ne changeront pas sous l'influence de développements mondiaux.

En tant que le Représentant spécial du Président de la Fédération de Russie, Viatcheslav Volodine, appréciant les efforts spéciaux de l'ayatollah Khamenei afin de renforcer les relations bilatérales, a déclaré: "Dès que possible, je transmettrai le message du Guide suprême de la Révolution islamique d’Iran à Vladimir Poutine."

Lors de son premier déplacement à l'étranger en tant que président de l'Assemblée islamique, Mohammad Bagher Ghalibaf est arrivé dimanche soir à Moscou à l'invitation officielle du président de la Douma d'État russe.

Au cours de ce voyage de trois jours du président du parlement iranien, Modjtaba Zonnouri président de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère, Abolfazl Omoumi, porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère, Fereydoun Abbasi, président de la Commission de l'énergie, Javad SadatiNejad, président de la Commission de l'agriculture, et Hossein Amir-Abdollahian, vice-président aux affaires internationales et Babak Negahdari, chef de la présidence parlementaire, accompagnent Mohammad Bagher Ghalibaf.

